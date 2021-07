Tiemme è "Digital Star", tra le aziende più innovative in Italia (Di lunedì 19 luglio 2021) GROSSETO " Tiemme è tra le aziende più innovative in Italia. A dirlo è l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf) che, in collaborazione con il settimanale "Affari&Finanza" del quotidiano La Repubblica, premia con l'apposito sigillo di qualità "Digital Star 2021/2022" le aziende più innovative in Italia. Tiemme entra così a far parte del ranking delle 350 Digital Stars ... Leggi su ilgiunco (Di lunedì 19 luglio 2021) GROSSETO "è tra lepiùin. A dirlo è l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf) che, in collaborazione con il settimanale "Affari&Finanza" del quotidiano La Repubblica, premia con l'apposito sigillo di qualità "2021/2022" lepiùinentra così a far parte del ranking delle 350s ...

