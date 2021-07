Theo a Brahim: “Ti mancano solo i capelli rossoneri”. E lui risponde: “Manterrò la promessa” (Di lunedì 19 luglio 2021) Theo Hernandez, terzino del Milan, ha accolto sui social il ritorno di Brahim Diaz. Ecco la foto dei due insieme pubblicata dal francese su Instagram con la seguente didascalia: “Di nuovo insieme. Che bello vederti di nuovo con noi al Milan! Ti mancano solo i capelli rossoneri”. È arrivata puntuale la risposta dello spagnolo: “Ho fatto una promessa e la Manterrò presto. Che bello vederti di nuovo!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E O H E R N A? N D E Z ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021)Hernandez, terzino del Milan, ha accolto sui social il ritorno diDiaz. Ecco la foto dei due insieme pubblicata dal francese su Instagram con la seguente didascalia: “Di nuovo insieme. Che bello vederti di nuovo con noi al Milan! Ti”. È arrivata puntuale la risposta dello spagnolo: “Ho fatto unae lapresto. Che bello vederti di nuovo!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E O H E R N A? N D E Z ...

Advertising

Famiglia_RN : Alla fine secondo me Castillejo resterà, sia per solidarietà e sia per non sciogliere il gruppo dei tre tamarrazzi… - AcmgpR : RT @MilanNewsit: Theo a Brahim: 'Ti mancano solo i capelli rossoneri'. E lui risponde: 'Manterrò la promessa' - Marquito2586 : RT @MilanNewsit: Theo a Brahim: 'Ti mancano solo i capelli rossoneri'. E lui risponde: 'Manterrò la promessa' - infoitsport : Theo a Brahim: 'Ti mancano solo i capelli rossoneri'. E lui risponde: 'Manterrò la promessa' - Cucciolina96251 : RT @MilanNewsit: Theo a Brahim: 'Ti mancano solo i capelli rossoneri'. E lui risponde: 'Manterrò la promessa' -