The Flash: la Batcaverna e la Batmobile svelate nelle foto leaked (Di lunedì 19 luglio 2021) Nuovi dettagli dal set di The Flash trapelano dalle foto leaked che mostrano in dettaglio la Batmobile e la Batcaverna. Proseguono in Inghilterra le riprese di The Flash, atteso cinecomic DC, e proseguono anche i leaks. Le nuovo foto rubate dal set e diffuse su Twitter mostrano la Batmobile e la Batcaverna. The Flash, cinecomic dedicato al velocissimo Barry Allen, interpretato da Ezra Miller, darà una spinta sostanziale al multiverso DC favorendo il ritorno dei Batman di Michael Keaton e Ben Affleck. nelle ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 luglio 2021) Nuovi dettagli dal set di Thetrapelano dalleche mostrano in dettaglio lae la. Proseguono in Inghilterra le riprese di The, atteso cinecomic DC, e proseguono anche i leaks. Le nuovorubate dal set e diffuse su Twitter mostrano lae la. The, cinecomic dedicato al velocissimo Barry Allen, interpretato da Ezra Miller, darà una spinta sostanziale al multiverso DC favorendo il ritorno dei Batman di Michael Keaton e Ben Affleck....

