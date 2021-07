Tesla - Negli Usa arriva il Full Self Driving in abbonamento

(Di lunedì 19 luglio 2021)Stati Uniti, laha reso disponibile inle funzioni di guida automatizzata del pacchetto FSD (Capability), annunciato a più riprese da mesi. Con l'hardware 3.0 già installato sulle auto e grazie all'ultimo aggiornamento rilasciato, i clienti potranno attivare le funzioni avanzate di guida asistita di questa suite tecnologica al costo di 199 dollari al mese: lo stesso pacchetto, sulle vetture di nuova produzione, è proposto come optional e costa 10.000 dollari. Per i clienti con vetture che non montano l'hardware di ultima generazione, la ...

tecnomad : RT @TeslaClubItaly: La potenza del #software, di Internet e di una macchina connessa e la potenza di Tesla. Ne parliamo spesso nei nostri s… - fordeborah5 : RT @TeslaClubItaly: La potenza del #software, di Internet e di una macchina connessa e la potenza di Tesla. Ne parliamo spesso nei nostri s… - AdoranteGiorgio : RT @TeslaClubItaly: La potenza del #software, di Internet e di una macchina connessa e la potenza di Tesla. Ne parliamo spesso nei nostri s… - ElSeorPerez1 : RT @TeslaClubItaly: La potenza del #software, di Internet e di una macchina connessa e la potenza di Tesla. Ne parliamo spesso nei nostri s… - TeslaClubItaly : La potenza del #software, di Internet e di una macchina connessa e la potenza di Tesla. Ne parliamo spesso nei nost… -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla Negli

Quattroruote

...ultimi sei anni, a riprova - sostiene la società di Bezos - che la missione è sicura. I ... ma vede in gara anche il Ceo di, Elon Musk : di lui si parla di meno in questi giorni, ma è ...... un network costruitoanni. Ora la produzione del brand Passo Ladro può contare su circa 200 ... Ora alcune menti brillanti, come il responsabile di laboratorio con un passato in, hanno ...Negli Stati Uniti, la Tesla ha reso disponibile in abbonamento le funzioni di guida automatizzata del pacchetto FSD (Full Self-Driving Capability), annunciato a più riprese da mesi. Con l'hardware 3.0 ...La curiosità sul Cybertruck dunque continua a montare, ma non ci sono particolari novità sul suo destino produttivo: intanto però Tesla China ha pubblicato uno spot ...