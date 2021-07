“Terza dose? Ecco quando e chi”. Vaccino Covid, lo spiega Fabrizio Pregliasco (Di lunedì 19 luglio 2021) Fabrizio Pregliasco guarda con attenzione alla ripresa del contagio e ipotizza quando e per chi potrebbe essere prevista una Terza dose. Il virologo lo ha raccontato a Rotocalco 264 su Cusano Italia Tv da dove ha usato parole di fuoco verso il modello inglese. “Non bisogna fare come Johnson che, in modo improvvido, ha detto dal 19 luglio ‘freedom day’, ma fare in modo che ci siano delle attenzioni in particolare situazioni di assembramento e portare con sé la mascherina un pò come gli occhiali da sole, utilizzandola quando serve”. E ancora continua Fabrizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021)guarda con attenzione alla ripresa del contagio e ipotizzae per chi potrebbe essere prevista una. Il virologo lo ha raccontato a Rotocalco 264 su Cusano Italia Tv da dove ha usato parole di fuoco verso il modello inglese. “Non bisogna fare come Johnson che, in modo improvvido, ha detto dal 19 luglio ‘freedom day’, ma fare in modo che ci siano delle attenzioni in particolare situazioni di assembramento e portare con sé la mascherina un pò come gli occhiali da sole, utilizzandolaserve”. E ancora continua...

Advertising

repubblica : Vaccino Covid, è allarme fragili: 'Pensiamo alla terza dose o sarà troppo tardi' - Agenzia_Ansa : 'Siamo attrezzati per la terza dose, ma credo che sia più un richiamo. Non si sa ancora della reale necessità, ma n… - LaVillana11 : @VPrivaci Terza dose? Io domani faccio la seconda di Pfizer, ma qui non si parla mica di terza dose. - ChiaraAbrescia : @gioanah @ziggymagenta_d Temo purtroppo che chi non si vaccina adesso potrebbe finire in ospedale moooolto prima ch… - VPrivaci : Solo al mio amico è già arrivata la prenotazione per la terza dose di Pfizer? -