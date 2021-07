Terroristi rossi, arrestato a Parigi l’ex Br Maurizio Di Marzio. Era sfuggito all’operazione dello scorso aprile (Di lunedì 19 luglio 2021) Pensava di esser sfuggito alla cattura nell’operazione dello scorso aprile, ed invece Maurizio Di Marzio, 59 anni, è stato arrestato questa mattina a Parigi. l’ex terrorista rosso per cui l’Italia chiede l’estradizione è accusato di atti Terroristici risalenti agli anni ’70 e ’80. La sua pena, come stabilito dalla Corte d’Assise di Roma, nel provvedimento dello scorso 8 luglio, non è ancora prescritta: deve scontare un residuo di pena di 5 anni e 9 mesi di carcere per i reati di banda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Pensava di esseralla cattura nell’operazione, ed inveceDi, 59 anni, è statoquesta mattina aterrorista rosso per cui l’Italia chiede l’estradizione è accusato di attici risalenti agli anni ’70 e ’80. La sua pena, come stabilito dalla Corte d’Assise di Roma, nel provvedimento8 luglio, non è ancora prescritta: deve scontare un residuo di pena di 5 anni e 9 mesi di carcere per i reati di banda ...

