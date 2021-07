Terrorismo: arrestato in Francia l'ex brigatista rosso Di Marzio (Di lunedì 19 luglio 2021) 'Un brigatista travestito da postino, con divisa e blocchetto delle ricevute in mano, bussò verso le 15 - scriveva il quotidiano L'Unità una settimana dopo - . Simone guardò prima attraverso lo ... Leggi su ecoaltomolise (Di lunedì 19 luglio 2021) 'Untravestito da postino, con divisa e blocchetto delle ricevute in mano, bussò verso le 15 - scriveva il quotidiano L'Unità una settimana dopo - . Simone guardò prima attraverso lo ...

Advertising

Antonio_Tajani : #DiMarzio, ultimo terrorista latitante in Francia per cui l'Italia chiede l'estradizione, è stato arrestato. Un'ope… - RaiNews : L'ultimo ex terrorista per cui l'Italia chiede l'estradizione era sfuggito all'operazione 'Ombre rosse', alla fine… - Agenzia_Ansa : Un marocchino di 29 anni che aveva combattuto in Siria prima per Al Nusra e poi per l'Isis, dove aveva ricoperto la… - infoitinterno : Terrorismo, l'ex Br Maurizio Di Marzio arrestato a Parigi. Italia chiede estradizione - ninda1952 : RT @RaiNews: L'ultimo ex terrorista per cui l'Italia chiede l'estradizione era sfuggito all'operazione 'Ombre rosse', alla fine di aprile #… -