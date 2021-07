Terrorismo. Arrestato a Parigi l'ex Br Maurizio Di Marzio (Di lunedì 19 luglio 2021) Il provvedimento depositato l'8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma, spiegano fonti di via Arenula, ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la pena. L'ultimo ex terrorista per cui l'Italia chiede l'estradizione, era sfuggito all'operazione "Ombre rosse", alla fine di aprile Leggi su rainews (Di lunedì 19 luglio 2021) Il provvedimento depositato l'8 luglio dalla Corte d'Assise di Roma, spiegano fonti di via Arenula, ha stabilito infatti che non è ancora prescritta la pena. L'ultimo ex terrorista per cui l'Italia chiede l'estradizione, era sfuggito all'operazione "Ombre rosse", alla fine di aprile

