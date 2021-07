Tennis, WTA Palermo: Giulia Gatto-Monticone sconfitta all’esordio (Di lunedì 19 luglio 2021) Si ferma subito il cammino di Giulia Gatto-Monticone nel torneo WTA di Palermo. La piemontese è stata nettamente sconfitta dall’australiana Maddison Inglis, numero 142 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Nel primo set Gatto-Monticone non riesce a sfruttare tre palle break nel terzo game e nel gioco successivo perde la battuta. La piemontese, però, trova l’immediato controbreak, ma non tiene nuovamente il servizio e Inglis allunga sul 4-2. L’australiana strappa ancora la battuta all’italiana nell’ottavo game e ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Si ferma subito il cammino dinel torneo WTA di. La piemontese è stata nettamentedall’australiana Maddison Inglis, numero 142 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Nel primo setnon riesce a sfruttare tre palle break nel terzo game e nel gioco successivo perde la battuta. La piemontese, però, trova l’immediato controbreak, ma non tiene nuovamente il servizio e Inglis allunga sul 4-2. L’australiana strappa ancora la battuta all’italiana nell’ottavo game e ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis WTA Jil Teichmann torna al successo E' finito il momento no di Jil Teichmann (WTA 55). Reduce da quattro sconfitte consecutive, la rossocrociata ha ritrovato il successo battendo 3 - 6 6 - 4 6 - 1 la qualificata Marina Bassols (291) al primo turno del torneo di Palermo. La ...

Bronzetti - Tomova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2021 Lucia Bronzetti esordirà al Wta 250 di Palermo 2021 affrontando Viktorija Tomova , primo turno impegnativo in Sicilia. L'azzurra viene da ottime prestazioni in quel di Losanna, le quali hanno puntato i riflettori sul suo talento.

Classifica WTA Italiane: Camila Giorgi rientra nelle top 60. +51 per Lucia Bronzetti che diventa la n.6 d'Italia LiveTennis.it Tennis, WTA Palermo: Giulia Gatto-Monticone sconfitta all’esordio Si ferma subito il cammino di Giulia Gatto-Monticone nel torneo WTA di Palermo. La piemontese è stata nettamente sconfitta dall'australiana Maddison Inglis, numero 142 del mondo, in due set con il pun ...

A Palermo Teichmann torna alla vittoria Se l'è vista brutta Jil Teichmann (WTA 55) nel primo turno di Palermo. Confrontata per la prima volta in carriera a Marina Bassols (291), l'elvetica è dovuta andare fino al terzo set per avere ragione ...

