Tennis snobbato alle Olimpiadi | Nadal | Federer | Thiem | Sinner e tanti altri Tutte le rinunce ai Giochi

(Di lunedì 19 luglio 2021) Sono state aggiornate il 16 luglio dall’ITF le liste (salvo ulteriori forfait, come quello di Matteo Berrettini) degli atleti qualificati per i 5 tornei didelledi Tokyo: 86 uomini saranno protagonisti tra singolare maschile, doppio maschile e doppio misto. Ildi Tokyo sarà protagonista da sabato 24 luglio a domenica 1 agosto: tra gli uomini però non ci saranno 26 dei primi 50ti del ranking ATP del 14 giugno, utilizzato quale cut off olimpico. Tra questi soltanto il bulgaro Grigor Dimitrov non aveva i requisiti minimi di Davis Cup ...