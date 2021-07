Tennis, Olimpiadi Tokyo: l’Italia insegue una medaglia che manca da 97 anni! Senza Matteo Berrettini si fa dura… (Di lunedì 19 luglio 2021) Addio ai sogni di gloria? Probabilmente sì. Il torneo olimpico di Tennis a Tokyo avrebbe potuto avere dei connotati interessanti per l’Italia, tenuto conto del momento vissuto dal movimento maschile e dell’alto numero di defezioni che la rassegna a Cinque Cerchi sta avendo. Purtroppo, le assenze hanno finito per riguardare il Bel Paese: prima Jannik Sinner per scelte di calendario personali e poi Matteo Berrettini per un problema fisico. Ancor più dell’altoatesino, fa male l’asSenza del romano, reduce dalla Finale di Wimbledon e protagonista di un 2021 semplicemente spettacolare che lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Addio ai sogni di gloria? Probabilmente sì. Il torneo olimpico diavrebbe potuto avere dei connotati interessanti per, tenuto conto del momento vissuto dal movimento maschile e dell’alto numero di defezioni che la rassegna a Cinque Cerchi sta avendo. Purtroppo, le assenze hanno finito per riguardare il Bel Paese: prima Jannik Sinner per scelte di calendario personali e poiper un problema fisico. Ancor più dell’altoatesino, fa male l’asdel romano, reduce dalla Finale di Wimbledon e protagonista di un 2021 semplicemente spettacolare che lo ...

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - ilmetropolitan : ?? #Tennis: #Berrettini salta le #Olimpiadi di #Tokyo - barman_73 : RT @FrankjedgHoover: Ci sono alcuni sport che con le olimpiadi non c'entrano una beata minkia Il calcio Il tennis Il basket -