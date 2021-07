Tennis, anche le donne snobbano le Olimpiadi. Tutti i forfait: Halep, Serena Williams, Azarenka… (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono state aggiornate il 16 luglio dall’ITF le liste (salvo ulteriori forfait, come quello di Matteo Berrettini tra gli uomini) delle atlete qualificate per i tornei di Tennis delle Olimpiadi di Tokyo: 86 donne saranno protagonisti tra singolare femminile, doppio femminile e doppio misto. Il Tennis alle Olimpiadi di Tokyo sarà protagonista da sabato 24 luglio a domenica 1 agosto: tra le donne però non ci saranno 19 delle prime 50 Tenniste del ranking WTA del 14 giugno, utilizzato quale cut off olimpico. Tra queste soltanto la croata Petra Martic e la ceca ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono state aggiornate il 16 luglio dall’ITF le liste (salvo ulteriori, come quello di Matteo Berrettini tra gli uomini) delle atlete qualificate per i tornei didelledi Tokyo: 86saranno protagonisti tra singolare femminile, doppio femminile e doppio misto. Ilalledi Tokyo sarà protagonista da sabato 24 luglio a domenica 1 agosto: tra leperò non ci saranno 19 delle prime 50te del ranking WTA del 14 giugno, utilizzato quale cut off olimpico. Tra queste soltanto la croata Petra Martic e la ceca ...

Advertising

UffiziGalleries : Sul prato fiorito più famoso del mondo festeggiano solo gli dei. Sull'erba di #Wimbledon ti sono mancati soltanto q… - SuperTennisTv : Matteo Berrettini adottato dagli @azzurri!?? 'Abbiamo fatto il tifo come se fossi un nostro compagno di squadra. No… - Ilsuperbo89 : @alevilla1978 @kekko___n ???? Così chiedi troppo. Sì, il viso ma anche il lato b era molto gettonato. Come se nel mon… - Etrurianews : Grande spazio anche al tennis e una piscina pubblica in pieno centro città. Riqualificata un'area degradata da dece… - Trentin0 : Ala, inaugurati i nuovi campi da tennis: ora si può giocare anche al coperto -