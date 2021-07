Temptation Island, quando andrà in onda l’ultima puntata: anticipata la finale. Ecco il motivo (Di lunedì 19 luglio 2021) Si avvicina la fine di Temptation Island e sebbene ci sia grande attesa per il quarto appuntamento, i rumors parlano anche di un’ultima puntata anticipata. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Temptation Island: anticipazioni sulla quarta puntata. Cosa succederà La finale del programma condotto da Filippo Bisciglia, è prevista entro luglio. La puntata numero 6 del programma, quella conclusiva, andrà in onda martedì 27 Luglio. Il motivo è semplice: la produzione preferisce chiudere questa ... Leggi su funweek (Di lunedì 19 luglio 2021) Si avvicina la fine die sebbene ci sia grande attesa per il quarto appuntamento, i rumors parlano anche di un’ultima. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,: anticipazioni sulla quarta. Cosa succederà Ladel programma condotto da Filippo Bisciglia, è prevista entro luglio. Lanumero 6 del programma, quella conclusiva,inmartedì 27 Luglio. Ilè semplice: la produzione preferisce chiudere questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Anticipazioni GF Vip 2021: Signorini chiama la concorrente più amata di Temptation Island GF Vip: il cast della prossima edizione prende sempre più forma e Signorini chiama l'amatissima concorrente di Temptation Island! Il GF Vip , salvo cambio di programmi, dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani durante la prima settembre e per questo motivo la macchina della produzione è attiva più ...

Temptation Island, Floriana scoppia in lacrime disperata (VIDEO) In attesa della messa in onda della nuova puntata di Temptation Island , scopriamo qualche anticipazioni che riguardano Floriana . La bella siciliana è provata e scoppia in lacrime nel villaggio delle fidanzate, con tutta probabilità dopo aver visto un ...

«Temptation Island 2021»: chi sono le coppie superstiti e cosa dobbiamo aspettarci adesso Vanity Fair Italia Temptation Island, quando andrà in onda l’ultima puntata: anticipata la finale. Ecco il motivo Un'ultima puntata anticipata e tanti colpi di scena che ancora dobbiamo vedere. Temptation Island continua la sua corsa ...

Temptation Island: un ex concorrente potrebbe partecipare al GF Vip 6 Tra i possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip ci potrebbe essere un’ex volto di Temptation Island. Nell’ultimo periodo sono davvero numerose le voci che parlano della ...

