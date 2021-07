Temptation Island, le anticipazioni sulla quarta puntata di lunedì prossimo (Di lunedì 19 luglio 2021) Al termine dell’appuntamento di ieri sera, Filippo Bisciglia ha mostrato ai telespettatori il video contenente le anticipazioni sulla quarta puntata di Temptation Island 2021, preannunciando che ci sarà un nuovo falò di confronto immediato. A richiederlo sarà una delle fidanzate, di cui al momento è ignota l’identità. Tutto lascia credere che possa essere Floriana, che durante la terza puntata ha manifestato apertamente la volontà di lasciare Federico. Nell’ultimo filmato trasmesso ieri, il pubblico da casa ha potuto intravedere Federico seguire la single Vincenza in ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 luglio 2021) Al termine dell’appuntamento di ieri sera, Filippo Bisciglia ha mostrato ai telespettatori il video contenente ledi2021, preannunciando che ci sarà un nuovo falò di confronto immediato. A richiederlo sarà una delle fidanzate, di cui al momento è ignota l’identità. Tutto lascia credere che possa essere Floriana, che durante la terzaha manifestato apertamente la volontà di lasciare Federico. Nell’ultimo filmato trasmesso ieri, il pubblico da casa ha potuto intravedere Federico seguire la single Vincenza in ...

Advertising

tuttopuntotv : Temptation Island, le anticipazioni sulla quarta puntata di lunedì prossimo #temptationisland #Canale5 #Mediaset - contemplalouis : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore - sarahpiccinni : ?????????? meno male che oggi c’è temptation island ?????????? - tvblogit : Temptation Island 9 diretta quarta puntata 18 luglio 2021: anticipazioni - alicepranzo85 : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore -