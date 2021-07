Temptation Island 9 | le anticipazioni della quarta puntata

(Di lunedì 19 luglio 2021) Questa sera in prima time su Canale 5, potremmo assistere al quarto appuntamento di. Nell’ultimaabbiamo visto lasciare il programma insieme, la coppia formata da Claudia Venturini e Stefano “Ste“ Socionovo, prossimi al matrimonio. Filippo Bisciglia ci aveva salutati anticipandoci la richiesta di un confronto immediato da parte di una delle fidanzate che certamente turberà gli animi del villaggio dei fidanzati. Di chi si tratterà? Le coppie rimaste in gioco sono: Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Floriana Angelica e Federico Rasa e Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. É ...

In attesa della messa in onda della nuova puntata di, scopriamo qualche anticipazioni che riguardano Floriana . La bella siciliana è provata e scoppia in lacrime nel villaggio delle fidanzate, con tutta probabilità dopo aver visto un ...E così, dopo i falò di confronto anticipati tra Tommaso e Valentina e Claudia e Ste ,si concentra sulle quattro coppie superstiti di questa nuova edizione: Natascia e Alessio, ...Seppure si sia appena conclusa una stagione televisiva, stanno già iniziando tutti i preparativi per la prossima. In particolare, Maria De Filippi, una roccia della televisione italiana, vera e propri ...GF Vip: il cast della prossima edizione prende sempre più forma e Signorini chiama l'amatissima concorrente di Temptation Island!