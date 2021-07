Temptation Island 8, Speranza Capasso e Alberto Maritato in vacanza insieme nonostante la crisi: l’annuncio (Di lunedì 19 luglio 2021) La storia d’amore tra Speranza Capasso e Alberto Maritato è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. I due hanno partecipato a Temptation Island 8 e durante il suo percorso Alberto ha avuto un pericoloso avvicinamento alla single Nunzia Taglialatela. Convinto del suo amore, Maritato aveva chiesto alla sua fidanzata di sposarlo una volta usciti dal programma, ma gli ultimi mesi sono stati molto particolari per la coppia. Era stato prima lui a rivelare i suoi follower di essere in un momento di crisi con Speranza che ha ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 luglio 2021) La storia d’amore traè sempre stata caratterizzata da alti e bassi. I due hanno partecipato a8 e durante il suo percorsoha avuto un pericoloso avvicinamento alla single Nunzia Taglialatela. Convinto del suo amore,aveva chiesto alla sua fidanzata di sposarlo una volta usciti dal programma, ma gli ultimi mesi sono stati molto particolari per la coppia. Era stato prima lui a rivelare i suoi follower di essere in un momento diconche ha ...

