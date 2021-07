Temptation Island 2021, stasera quarta puntata: cosa accadrà alle varie coppie? Le anticipazioni (Di lunedì 19 luglio 2021) cosa accadrà a Temptation Island 2021 stasera? Nella quarta puntata in onda oggi, 19 luglio 2021, su Canale 5, vedremo altre coppie entrare ancor più in crisi. Il motivo? Manuela, che si era avvicinata parecchio a uno dei single, si ritroverà davanti ad una decisione difficile da prendere, ma soprattutto vedrà immagini del fidanzato che la lasceranno a bocca aperta. Alessandro, invece, interromperà il suo percorso fatto di palestra e dieta a base di proteine per regalare attenzioni ad una tentatrice. Ecco tutte le ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 19 luglio 2021)? Nellain onda oggi, 19 luglio, su Canale 5, vedremo altreentrare ancor più in crisi. Il motivo? Manuela, che si era avvicinata parecchio a uno dei single, si ritroverà davanti ad una decisione difficile da prendere, ma soprattutto vedrà immagini del fidanzato che la lasceranno a bocca aperta. Alessandro, invece, interromperà il suo percorso fatto di palestra e dieta a base di proteine per regalare attenzioni ad una tentatrice. Ecco tutte le ...

Advertising

zazoomblog : Chi sono Manuela e Stefano di Temptation Island? Età e Instagram - #Manuela #Stefano #Temptation #Island? - lipstickisastik : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore - Palmy23226762 : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore - escapatuamor : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore - louisbravewhore : RT @BOR3DGIULIA: ??Liam Payne avvistato in Sardegna sul set di Temptation Island per girare la nuova stagione da tentatore -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Anticipazioni GF Vip 2021: Signorini chiama la concorrente più amata di Temptation Island GF Vip: il cast della prossima edizione prende sempre più forma e Signorini chiama l'amatissima concorrente di Temptation Island! Il GF Vip , salvo cambio di programmi, dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani durante la prima settembre e per questo motivo la macchina della produzione è attiva più ...

Temptation Island, Floriana scoppia in lacrime disperata (VIDEO) In attesa della messa in onda della nuova puntata di Temptation Island , scopriamo qualche anticipazioni che riguardano Floriana . La bella siciliana è provata e scoppia in lacrime nel villaggio delle fidanzate, con tutta probabilità dopo aver visto un ...

«Temptation Island 2021»: chi sono le coppie superstiti e cosa dobbiamo aspettarci adesso Vanity Fair Italia Temptation Island, finale col botto: avete visto cosa accadrà? (ComingSoon.it) Anticipazioni Temptation Island, doppio appuntamento per il reality di Filippo Bisciglia. Temptation Island anticipazioni finale: ultime due puntate in onda il 26-27 luglio. Dunque, ...

Chi è Alessandro Autera di Temptation Island 2021? Età e Instagram Tutto su Alessandro Autera di Temptation Island 2021, dall’età, alla partecipazione al reality, a dove seguirlo su Instagram.

GF Vip: il cast della prossima edizione prende sempre più forma e Signorini chiama l'amatissima concorrente di! Il GF Vip , salvo cambio di programmi, dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani durante la prima settembre e per questo motivo la macchina della produzione è attiva più ...In attesa della messa in onda della nuova puntata di, scopriamo qualche anticipazioni che riguardano Floriana . La bella siciliana è provata e scoppia in lacrime nel villaggio delle fidanzate, con tutta probabilità dopo aver visto un ...(ComingSoon.it) Anticipazioni Temptation Island, doppio appuntamento per il reality di Filippo Bisciglia. Temptation Island anticipazioni finale: ultime due puntate in onda il 26-27 luglio. Dunque, ...Tutto su Alessandro Autera di Temptation Island 2021, dall’età, alla partecipazione al reality, a dove seguirlo su Instagram.