Temptation Island 2021: le anticipazioni della quarta puntata (Di lunedì 19 luglio 2021) Questa sera, lunedì 19 luglio 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Temptation Island 2021, la nona edizione del docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Nella scorsa puntata Claudia e Ste hanno deciso di lasciare il programma insieme e di coronare la propria storia d’amore con la promessa di matrimonio (che dovrebbe celebrarsi il 7 agosto), mentre Filippo Bisciglia ha annunciato da parte di una delle fidanzate la ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021) Questa sera, lunedì 19 luglio, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda ladi, la nona edizione del docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme tutte le. Nella scorsaClaudia e Ste hanno deciso di lasciare il programma insieme e di coronare la propria storia d’amore con la promessa di matrimonio (che dovrebbe celebrarsi il 7 agosto), mentre Filippo Bisciglia ha annunciato da parte di una delle fidanzate la ...

