Temptation Island 2021, Floriana lascia Federico: 'Fai schifo, sei ridicolo'. Lui scoppia a piangere (Di lunedì 19 luglio 2021) . Nonostante un pentimento iniziale Federico continua il suo percorso con la single Vincenza. ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 luglio 2021) . Nonostante un pentimento inizialecontinua il suo percorso con la single Vincenza. ...

Advertising

dekadanze : io temptation island lo aspetto ogni settimana per cosa per incazzarmi come una bestia EPPURE ogni volta sono tipo… - tempoweb : Diserta il falò e resta con la tentatrice #Floriana umiliata da #Federico Imbarazzo totale a #TempationIsland… - IEccalla : Giugiulola su tutti. Anche Temptation Island usa la sua discografia. Chiamatela Reina. - wantsangiuliaaa : sti stronzi di temptation island non si devono permettere di mettere 'Mi sei scoppiato dentro il cuore' per due che… - taeovjun : @bangtanjjunie sto guardando per la prima volta temptation island e sono scioccata -