Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: un terribile inganno (Di lunedì 19 luglio 2021) Il ritorno di André Konopka al Fürstenhof, nel corso delle prossime puntate di Tempesta d'amore, darà vita ad una storyline molto intricata che riguarderà soprattutto Werner. Le anticipazioni tedesche della soap opera ideata da Bea Schmidt, raccontano che, nonostante i tentativi dell'imprenditore e del figlio Robert di aiutare lo chef a recuperare la memoria, André non riuscirà a rimettere insieme i pezzi del suo passato e continuerà a guardare amici e parenti come degli estranei. L'unico punto di riferimento di Konopka sarà Leentje, la turista olandese che gli ha salvato la vita quando ha avuto l'incidente al fiume che ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 luglio 2021) Il ritorno di André Konopka al Fürstenhof, nel corso delle prossime puntate did', darà vita ad una storyline molto intricata che riguarderà soprattutto Werner. Ledella soap opera ideata da Bea Schmidt, raccontano che, nonostante i tentativi dell'imprenditore e del figlio Robert di aiutare lo chef a recuperare la memoria, André non riuscirà a rimettere insieme i pezzi del suo passato e continuerà a guardare amici e parenti come degli estranei. L'unico punto di riferimento di Konopka sarà Leentje, la turista olandese che gli ha salvato la vita quando ha avuto l'incidente al fiume che ...

