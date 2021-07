Team Usa pronto per Tokyo: Spagna schiantata. Scariolo: “L’oro è già prenotato” (Di lunedì 19 luglio 2021) La squadra di Pop chiude vincendo l’ultima amichevole in modo molto più convincente di quanto dica l’83-76 finale. Protagonista Keldon Johnson, ultimo arrivato nel gruppo. Il coach della Virtus: “Non illudiamoci, i Giochi li vinceranno loro” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 19 luglio 2021) La squadra di Pop chiude vincendo l’ultima amichevole in modo molto più convincente di quanto dica l’83-76 finale. Protagonista Keldon Johnson, ultimo arrivato nel gruppo. Il coach della Virtus: “Non illudiamoci, i Giochi li vinceranno loro” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

