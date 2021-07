"Tamponi sospetti ai turisti...". Il video denuncia da Formentera (Di lunedì 19 luglio 2021) In clinica non sarebbero state seguite le procedure di sicurezza e il medico avrebbe usato gli stessi guanti per tutti, toccando anche il cellulare Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) In clinica non sarebbero state seguite le procedure di sicurezza e il medico avrebbe usato gli stessi guanti per tutti, toccando anche il cellulare

Advertising

repubblica : Covid Formentera, tamponi sospetti ai turisti in partenza: la video denuncia di una turista italiana - DiegoLonati : RT @gervasoni1968: Il “tampone sospetto “ ?????? Covid Formentera, tamponi sospetti ai turisti in partenza: la video denuncia di un'italiana -… - gervasoni1968 : Il “tampone sospetto “ ?????? Covid Formentera, tamponi sospetti ai turisti in partenza: la video denuncia di un'itali… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Covid Formentera, tamponi sospetti ai turisti in partenza: la video denuncia di una turista italiana - ElioLannutti : Covid Formentera, tamponi sospetti ai turisti in partenza: la video denuncia di un'italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi sospetti ai Tamponi sospetti ai turisti...". Il video denuncia da Formentera Una turista ha girato un video per mettere in dubbio i tamponi effettuati ai turisti in partenza da Formentera poco prima del loro ritorno in Italia. Nelle immagini, che la donna ha fatto avere alla redazione del quotidiano La Repubblica , si può ...

Covid Formentera, tamponi sospetti ai turisti in partenza: la video denuncia di un'italiana Tamponi poco attendibili fatti ai turisti che devono rientrare in Italia dall'isola spagnola, senza il rispetto delle minime norme di igiene e sicurezza e - addirittura - senza il reagente. E' questa ...

Oms, in Cina bloccati due esperti: «sospetti» positivi al Covid Corriere della Sera Una turista ha girato un video per mettere in dubbio ieffettuatituristi in partenza da Formentera poco prima del loro ritorno in Italia. Nelle immagini, che la donna ha fatto avere alla redazione del quotidiano La Repubblica , si può ...poco attendibili fattituristi che devono rientrare in Italia dall'isola spagnola, senza il rispetto delle minime norme di igiene e sicurezza e - addirittura - senza il reagente. E' questa ...