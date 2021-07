Surf tragico | Oscar muore travolto da un' onda gigante inseguendo il suo sogno

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tragedia nel mondo del. In Messico il giovaneista spagnoloSerra è morto dopo essere statoda un'. Non c'è stato niente da fare per il giovane di 22 anni, molto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Surf tragico

Le condizioni del mare non erano delle migliori e a confermarlo anche il tweet della federazione spagnola di. 'Una giornata di grandi onde a Zicatela ci ha dato un duro colpo - si legge - Le ...... apocalittiche, e continuo a portare con me il ricordo di quell'eventoche mostrava tutta ... tutti operai veneti, e dalle riserve della squadra del Cesena " poi con Charlie don't(1997) e ...Ci siamo incontrati stamattina per entrare insieme in acqua - ha scritto sui propri profili social postando una foto dell'amico -. (Messico) - Grave lutto nel mondo del surf per la tragica morte di Os ...