Suicidio di Seid | parla il padre | ' ll razzismo ha contato nella morte di nostro figlio'

CarloVerdelli : “Il colore della pelle ha contato nella vita e nella morte del nostro Seid”. Così il padre Walter (@Corriere… - scandloah : RT @TheCon__: Adesso che i genitori di Seid hanno “capito” che il razzismo è stato parte integrante del suo suicidio tutti i bianchi si son… - chiara_bert : Il papà di Seid Visin: «Il suicidio? Il razzismo c'era, ora porterò nelle scuole la sua battaglia» - PriscoMoore : RT @OizaQueensday: Quando venne pubblicata la notizia del suicidio di Seid Visin praticamente tutto il web ha invalidato le esperienze e le… - catonano : RT @OizaQueensday: Quando venne pubblicata la notizia del suicidio di Seid Visin praticamente tutto il web ha invalidato le esperienze e le… -

Suicidio Seid

IldiVisin è un dolore ancora forte e sentito a Nocera Inferiore. Il giovane, cresciuto nelle giovanili del Milan, si era tolto la vita lo scorso 3 giugno. Oggi il papà Walter, al Corriere ...Papà Walter e sua moglie Maddalena intervennero per fare chiarezza spiegando cheera 'un ragazzo tormentato, con molti problemi. Ma il razzismo non c'entra con il. Quella lettera era ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 21.00 – Depay si presenta al Barcellona – Parole dolci per il su ...Andrea Scanzi ha parlato della vicenda delicata che riguarda Seid Visin, l'ex giovane promessa del Milan morto suicida qualche mese fa.