Strage Via D'Amelio, il ricordo attraverso le prime pagine dei quotidiani del 1992

Il ricordo della Strage di Via D'Amelio attraverso il racconto delle prime pagine dei giornali dell'epoca Era il 19 luglio del 1992 quando in Via D'Amelio trovarono la morte il magistrato antimafia Paolo Borsellino assieme agli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Con 90 chili di tritolo la mafia si portava via Borsellino esattamente due mesi dopo la Strage di Capaci, mentre la ferita non solo era ancora aperta, ma sanguinava a fiotti.

caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. Paolo Borsellino Agostino Catalano Emanue… - chetempochefa : 'Caro papà, ogni sera prima di addormentarci ti ringraziamo per il dono più grande: il modo in cui ci hai insegnato… - chetempochefa : “È normale che esista la paura, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio.' Ricordiamo il ma… - chiaadesole_ : RT @Antonio79B: 'Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno'. #19luglio 1992 morivano, nella strag… - koalasornione : RT @caritas_milano: 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. Paolo Borsellino Agostino Catalano Emanuela L… -