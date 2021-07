Stop alla musica alle 24, scatta la petizione per una deroga: 'Manfredonia non è un paese per vecchi' (Di lunedì 19 luglio 2021) In poche ore ha superato le 250 firme la petizione lanciata da Manfredonia Viva su Change.org per chiedere una deroga all'ordinanza che prevede lo Stop alla musica alle 24. I promotori chiedono alla ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 19 luglio 2021) In poche ore ha superato le 250 firme lalanciata daViva su Change.org per chiedere unaall'ordinanza che prevede lo24. I promotori chiedono...

Advertising

fattoquotidiano : Singapore pronto a smettere di conteggiare i contagi da Covid. Stop alla ‘trasmissione zero’: “Grazie ai vaccini si… - sole24ore : Svolta Ue:?stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS ARTHUR SI OPERA PER PROBLEMA ALLA CARTILAGINE TRA TIBIA E PERONE. INTERVENTO NELLE PROSSIME ORE.… - Eugenio85428611 : RT @RRobitt2011: In forza dell’art. 24, 3^ co., del D. lgv n. 1/2018 lo stato di emergenza non può essere prorogato oltre il 31 luglio 2021… - LUCIaS_SIRO : @LegaSalvini A quando la raccolta firme per lo STOP alla 'raccolta immigrati'? -

Ultime Notizie dalla rete : Stop alla Stop alla musica alle 24, scatta la petizione per una deroga: 'Manfredonia non è un paese per vecchi' In poche ore ha superato le 250 firme la petizione lanciata da Manfredonia Viva su Change.org per chiedere una deroga all'ordinanza che prevede lo stop alla musica alle 24. I promotori chiedono alla Commissione Straordinaria di adottare un apposito atto che preveda la sospensione delle emissioni sonore alle 24 dalla domenica al giovedì, ...

Ragusa Rugby: 17 ottobre inizia campionato Rugby, serie B Il campionato di serie B comincerà il 17 ottobre. Dopo ben due anni di stop totale dovuto alla pandemia il rugby torna all'agonismo ed il Ragusa Rugby sarà pronto con il suo XV ad affrontare la nuova stagione. Ragusa dovrebbe essere inserito nel quarto girone della serie ...

Singapore pronto a smettere di conteggiare i contagi da Covid. Stop alla ‘trasmissione zero’:… Il Fatto Quotidiano Gp Gran Bretagna: Hamilton beffa Leclerc a due giri dalla fine ma con Verstappen ormai è guerra aperta Ormai è guerra. Tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ormai è guerra aperta. La lotta per il mondiale 2021 ieri ha raggiunto il livello più alto, l’apice della competizione tra i due ...

Stop in anticipo ai cantieri sulle autostrade della Liguria Due settimane di stop previste tra venerdì 16 luglio e domenica 1 agosto per i cantieri autostradali in Liguria. Ma la Regione chiede ad Aspi di estendere il blocco dei lavori fino all’8 agosto. Si tr ...

In poche ore ha superato le 250 firme la petizione lanciata da Manfredonia Viva su Change.org per chiedere una deroga all'ordinanza che prevede lomusica alle 24. I promotori chiedonoCommissione Straordinaria di adottare un apposito atto che preveda la sospensione delle emissioni sonore alle 24 dalla domenica al giovedì, ...Rugby, serie B Il campionato di serie B comincerà il 17 ottobre. Dopo ben due anni ditotale dovutopandemia il rugby torna all'agonismo ed il Ragusa Rugby sarà pronto con il suo XV ad affrontare la nuova stagione. Ragusa dovrebbe essere inserito nel quarto girone della serie ...Ormai è guerra. Tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ormai è guerra aperta. La lotta per il mondiale 2021 ieri ha raggiunto il livello più alto, l’apice della competizione tra i due ...Due settimane di stop previste tra venerdì 16 luglio e domenica 1 agosto per i cantieri autostradali in Liguria. Ma la Regione chiede ad Aspi di estendere il blocco dei lavori fino all’8 agosto. Si tr ...