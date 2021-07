Steam Deck non avrà il problema del Joy-Con Drift come Switch, parola di Valve (Di lunedì 19 luglio 2021) La settimana scorsa Valve ha presentato in anteprima mondiale il suo Steam Deck, un nuovo "PC portatile" che ha già incuriosito moltissime persone. In meno di tre ore le prenotazioni sono state 100.000 e la società si sta preparando per cercare di distribuire queste unità in tempi relativamente brevi. Tuttavia, tra gli utenti che hanno intenzione di acquistare un'unità di Steam Deck, ci sono alcuni che temono di trovarsi di fronte ad alcuni problemi legati alla durata delle levette analogiche. Steam Deck possiede due levette e l'esperienza di molti giocatori con Nintendo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 luglio 2021) La settimana scorsaha presentato in anteprima mondiale il suo, un nuovo "PC portatile" che ha già incuriosito moltissime persone. In meno di tre ore le prenotazioni sono state 100.000 e la società si sta preparando per cercare di distribuire queste unità in tempi relativamente brevi. Tuttavia, tra gli utenti che hanno intenzione di acquistare un'unità di, ci sono alcuni che temono di trovarsi di fronte ad alcuni problemi legati alla durata delle levette analogiche.possiede due levette e l'esperienza di molti giocatori con Nintendo ...

