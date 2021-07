Steam Deck ha troppe richieste e Valve posticipa la distribuzione di due modelli (Di lunedì 19 luglio 2021) Da quando è stato annunciato Steam Deck, a causa del numero enorme di ordini i tempi di distribuzione sono cambiati leggermente. Per ordinare il proprio PC portatile, molti utenti hanno avuto una serie di difficoltà a completare il processo di prenotazione, riscontrando messaggi di errore sulla transazione e altro. La piattaforma, presentata la settimana scorsa, è dotata di tre diverse opzioni di archiviazione: un disco rigido eMMC da 64 GB, un SSD da 256 GB o un SSD da 512 GB. Le prenotazioni richiedono un deposito di cinque euro. Per quanto riguarda il primo modello, le spedizioni dovrebbero partire a dicembre e in arrivo nel primo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 luglio 2021) Da quando è stato annunciato, a causa del numero enorme di ordini i tempi disono cambiati leggermente. Per ordinare il proprio PC portatile, molti utenti hanno avuto una serie di difficoltà a completare il processo di prenotazione, riscontrando messaggi di errore sulla transazione e altro. La piattaforma, presentata la settimana scorsa, è dotata di tre diverse opzioni di archiviazione: un disco rigido eMMC da 64 GB, un SSD da 256 GB o un SSD da 512 GB. Le prenotazioni richiedono un deposito di cinque euro. Per quanto riguarda il primo modello, le spedizioni dovrebbero partire a dicembre e in arrivo nel primo ...

