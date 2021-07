Stato emergenza, proroga in arrivo: la possibile data (Di lunedì 19 luglio 2021) La notizia positiva è che il numero delle vittime continua a scendere (ieri si sono registrati 3 morti). quella meno è che la curva dei contagi è, ormai da giorni, in lieve ma costante risalita. Dato questo che ha costretto il Governo a correre ai ripari, impegnato nel varo del nuovo decreto anti-Covid, in arrivo nei prossimi giorni, dopo aver sciolto tutti i nodi. Che non sono pochi. proroga Stato emergenza, la possibile data Ciò che invece sembra certo è che dovrebbe arrivare la proroga dello Stato di emergenza, attualmente in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) La notizia positiva è che il numero delle vittime continua a scendere (ieri si sono registrati 3 morti). quella meno è che la curva dei contagi è, ormai da giorni, in lieve ma costante risalita. Dato questo che ha costretto il Governo a correre ai ripari, impegnato nel varo del nuovo decreto anti-Covid, innei prossimi giorni, dopo aver sciolto tutti i nodi. Che non sono pochi., laCiò che invece sembra certo è che dovrebbe arrivare ladellodi, attualmente in ...

Advertising

LaStampa : Coronavirus, contagi più che raddoppiati: verso la proroga al 31 ottobre dello stato di emergenza - Karm3nB : RT @RRobitt2011: In forza dell’art. 24, 3^ co., del D. lgv n. 1/2018 lo stato di emergenza non può essere prorogato oltre il 31 luglio 2021… - ACeschia : RT @rej_panta: In sordina, verso la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre. - umanitalibera : RT @MarcelloLyotard: Contro la proroga dello Stato d'emergenza Roma mercoledì 21 ore 16 Pzza montecitorio Chi può venga chi non può facci… - GubbiTiziana : RT @MarcelloLyotard: Contro la proroga dello Stato d'emergenza Roma mercoledì 21 ore 16 Pzza montecitorio Chi può venga chi non può facci… -