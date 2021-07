Stasera Italia: in arrivo 4 speciali estivi in prime time al lunedì (Di lunedì 19 luglio 2021) Veronica Gentili Rete4 non rinuncia all’informazione in prime time nemmeno d’estate. Del resto le notizie non vanno in vacanza e, anzi, si susseguono di giorno in giorno rimbalzando dai palazzi della politica ai luoghi del green pass. Così, oltre all’ormai stabile appuntamento con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi (al mercoledì), il canale diretto da Sebastiano Lombardi porterà in prima serata quattro speciali di Stasera Italia, il lunedì. Secondo quanto apprendiamo, da lunedì 26 luglio il programma di access prime time condotto da ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 luglio 2021) Veronica Gentili Rete4 non rinuncia all’informazione innemmeno d’estate. Del resto le notizie non vanno in vacanza e, anzi, si susseguono di giorno in giorno rimbalzando dai palazzi della politica ai luoghi del green pass. Così, oltre all’ormai stabile appuntamento con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi (al mercoledì), il canale diretto da Sebastiano Lombardi porterà in prima serata quattrodi, il. Secondo quanto apprendiamo, da26 luglio il programma di accesscondotto da ...

