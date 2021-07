SPX Flow vola al Nyse | Ingersoll Rand conferma offerta da 3 | 6 miliardi

Advertising

Prepotente rialzo per SPX Flow, che mostra una salita bruciante del 25,09% sui valori precedenti, dopo che Ingersoll Rand ha confermato l'offerta da 3,6 miliardi di dollari presentata il mese scorso, ma respinta dal distributore di componenti industriali.