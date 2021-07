Spumante Torbato Brut Rosé Sella & Mosca | le bollicine di Sardegna ora sono rosa

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 luglio 2021) È il momento di brindare all’estate, e di farlo come non abbiamo fatto mai: con le nuove bollicine di Sardegna, che si sono appena vestite di rosa con lo Spumante Torbato Brut Rosé Sella & Mosca, il primo rosé mai prodotto sull’isola, un’assoluta novità. Un vino che, come tutte le etichette della casa fondata nel 1899, offre un viaggio nella natura e nella cultura sarda, frutto di una ricerca meticolosa che ha dato vita una nuova grande unione.