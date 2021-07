Sportitalia: Vina alla Roma, non ci sono più dubbi. Ecco le cifre esatte (Di lunedì 19 luglio 2021) Matias Vina alla Roma, un’altra grande esclusiva targata Sportitalia che sta per andare in porto. Una notizia anticipata quattro giorni fa, il terzino uruguaiano classe 1997 del Palmeiras è sul punto di lasciare il suo attuale club e sarà lui il sostituto di Spinazzola in attesa del rientro del Campione d’Europa dall’infortunio. Ecco le cifre esatte, secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari: 11 milioni di base fissa più 2,5 di bonus. Foto: Twitter Palmeiras L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) Matias, un’altra grande esclusiva targatache sta per andare in porto. Una notizia anticipata quattro giorni fa, il terzino uruguaiano classe 1997 del Palmeiras è sul punto di lasciare il suo attuale club e sarà lui il sostituto di Spinazzola in attesa del rientro del Campione d’Europa dall’infortunio.le, secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari: 11 milioni di base fissa più 2,5 di bonus. Foto: Twitter Palmeiras L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

