Sponsor in fuga dalle Olimpiadi, la Toyota ritira lo spot per le proteste in Giappone sui rischi di contagio: «L'evento è negativo» (Di lunedì 19 luglio 2021) A pochi giorni dall'inizio dell'Olimpiade – al via il prossimo 23 luglio – è sempre più caos attorno ai Giochi olimpici di Tokyo. Dopo che ieri sono stati confermati i primi casi di positività all'interno del villaggio olimpico, e mentre crescono le proteste e il malcontento della popolazione Giapponese per lo svolgimento delL'evento, oggi la Toyota ha annunciato che non intende trasmettere video pubblicitari in Giappone durante i Giochi. La casa automobilistica Giapponese, tra i principali Sponsor dell'Olimpiadi, ha inoltre comunicato che il suo ...

