Spagna, due ragazze positive in vacanza. Quarantena in Covid Hotel: «È terribile, il cibo fa schifo e siamo rimaste senza acqua» (Di martedì 20 luglio 2021) Gabriella Fernandez, una ragazza britannica, sarebbe dovuta tornare in Gran Bretagna domenica 11 luglio. Ma il giorno prima di imbarcarsi la sua amica Giorgia è risultata positiva al Covid in... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 luglio 2021) Gabriella Fernandez, una ragazza britannica, sarebbe dovuta tornare in Gran Bretagna domenica 11 luglio. Ma il giorno prima di imbarcarsi la sua amica Giorgia è risultata positiva alin...

