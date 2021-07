Space Jam - New Legends batte Black Widow al box office USA | crollano gli incassi del cinecomic Marvel

(Di lunedì 19 luglio 2021)Jam - Newdebutta al boxUSA superando glidi, in forte calo dopo che il film è stato reso disponibile in streaming su Disney+. Alimentato dalla nostalgia dei fan e dall'apparizione della star LeBron James,Jam - Newconquista la vetta del boxUSA spodestando, che segna un calo del 67% neglicinematografici.Jam - New, uscito in contemporanea su HBO Max, apre ...

Tre film monopolizzano il weekend. I Croods 2 si rivela un ottimo rivale per Black Widow. Il terzetto di testa rende irrilevanti gli altri film. Sorpresa in USA per...Al botteghino americano l'esordiente ': A New Legacy ' spodesta dal trono ' Black Widow ', sceso al secondo posto, seguito dall'altro debuttante ' Escape Room 2 ' che ottiene la medaglia di bronzo. ': A New Legacy' ...Space Jam - New Legends debutta al box office USA superando gli incassi di Black Widow, in forte calo dopo che il film è stato reso disponibile in streaming su Disney+. Alimentato dalla nostalgia dei ...Ottima domenica per il terzetto di testa, incassi quasi irrilevanti per tutti gli altri film in classifica. Black Widow resta in testa con altri 229mila euro e sale a 3,6 milioni con i 4 raggiungibili ...