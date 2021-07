Space Jam 3, Dwayne Johnson sarà il protagonista del terzo film (Di lunedì 19 luglio 2021) . The Rock vivrà un’avventura insieme a Bugs Bunny e Duffy Duck: l’annuncio. Il poster del nuovo Space JamIl nuovo capitolo dello storico film Space Jam è arrivato al cinema. La pellicola del 1996 vedeva la star NBA Michael Jordan impegnato insieme a Bugs Bunny, Duffy Duck in una partita di basket contro una squadra di alieni che voleva conquistare il pianeta dei Looney Tunes. Il film è ambientato nel periodo del primo ritiro di Michael Jordan, durato diciotto mesi, tra il 1993 e il 1995. Nella docu-serie prodotta da Netflix The Last Dance possiamo vedere alcuni di quei momenti, quando MJ era impegnato tra allenamenti e ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 19 luglio 2021) . The Rock vivrà un’avventura insieme a Bugs Bunny e Duffy Duck: l’annuncio. Il poster del nuovoJamIl nuovo capitolo dello storicoJam è arrivato al cinema. La pellicola del 1996 vedeva la star NBA Michael Jordan impegnato insieme a Bugs Bunny, Duffy Duck in una partita di basket contro una squadra di alieni che voleva conquistare il pianeta dei Looney Tunes. Ilè ambientato nel periodo del primo ritiro di Michael Jordan, durato diciotto mesi, tra il 1993 e il 1995. Nella docu-serie prodotta da Netflix The Last Dance possiamo vedere alcuni di quei momenti, quando MJ era impegnato tra allenamenti e ...

