Sostegni bis: 1.600 euro ai lavoratori stagionali di turismo, spettacolo e sport (Di lunedì 19 luglio 2021) Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport sarà riconosciuta un’indennità una tantum di 1.600 euro. E’ quanto prevede il decreto Sostegni bis.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 luglio 2021) Aidel, degli stabilimenti termali, delloe dellosarà riconosciuta un’indennità una tantum di 1.600. E’ quanto prevede il decretobis....

Advertising

dellorco85 : 'Il Mes, serve il Mes, Mes o morte'. Per 6 mesi così, alla fine niente Mes e tutti tranquilli. In compenso il Gover… - FratellidItalia : Decreto sostegni bis: bocciato alla Camera l’odg di FDI che chiedeva riapertura immediata e in sicurezza delle disc… - borghi_claudio : Il mio intervento ieri alla Camera sul decreto sostegni bis. Si comincia dal fatto che l'europeo l'ha vinto l'Itali… - Marco40461993 : @INPS_it salve buongiorno ci sono novita riguardo integrazione rdc bonus sostegni bis? C'è una data? Grazie mille - Brandolf11 : RT @dellorco85: 'Il Mes, serve il Mes, Mes o morte'. Per 6 mesi così, alla fine niente Mes e tutti tranquilli. In compenso il Governo ha ap… -