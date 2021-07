Sondaggi Tecnè: Fratelli d’Italia allunga sulla Lega (Di lunedì 19 luglio 2021) Fratelli d’Italia allunga sulla Lega nell’ultima rilevazione effettuata da Tecnè per l’Agenzia Dire. Secondo i Sondaggi realizzati il 16 luglio, il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato due decimi portandosi al 20,8%. Complice la flessione della Lega che scende al 20,2% ora la distanza tra le due forze alleate del centrodestra è di oltre mezzo punto percentuale. Risale piano il Partito Democratico che si attesta al 19,7%. Nonostante l’intesa tra Conte e Grillo, il Movimento 5 Stelle continua a perdere consensi (-0,3%) scivolando al 14,8%. ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 luglio 2021)nell’ultima rilevazione effettuata daper l’Agenzia Dire. Secondo irealizzati il 16 luglio, il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato due decimi portandosi al 20,8%. Complice la flessione dellache scende al 20,2% ora la distanza tra le due forze alleate del centrodestra è di oltre mezzo punto percentuale. Risale piano il Partito Democratico che si attesta al 19,7%. Nonostante l’intesa tra Conte e Grillo, il Movimento 5 Stelle continua a perdere consensi (-0,3%) scivolando al 14,8%. ...

Advertising

AdiraiIt : #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #Sondaggipolitici2021 Ultimi Sondaggi politici di oggi 16 luglio 2021:… - tebaldi_andrea : Dalle prossime Politiche anche chi ha meno di 25 anni potrà votare per il Senato. Tecnè ha realizzato un sondaggio… - TrendOnline : Dalle prossime Politiche anche chi ha meno di 25 anni potrà votare per il Senato. Tecnè ha realizzato un sondaggio… - donatotesta : RT @Scenaripolitici: Per #tecnè risale il #movimento5stelle #sondaggi #sondaggio #poll #elezioni #sondaggipolitici - Scenaripolitici : Per #tecnè risale il #movimento5stelle #sondaggi #sondaggio #poll #elezioni #sondaggipolitici… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Tecnè Sondaggi politici al 19 luglio: Fratelli d'Italia allunga, Lega spodestata dal trono Riuscirà l'ex presidente del Consiglio a compiere il miracolo? Le intenzioni di voto degli italiani al 19 luglio secondo gli ultimi sondaggi di Tecnè Fratelli d'Italia: 20,8% (+0,2) Lega Nord: 20,2% (...

Nei sondaggi la Lega di Salvini continua a calare e Fdi di Giorgia Meloni si conferma come primo partito E rispetto a tre settimane fa, in base a quanto illustra l'ultimo sondaggio Tecnè per conto dell'... Considerando l'alto numero di astensioni ed il fatto che questi sondaggi hanno un margine di errore ...

Riuscirà l'ex presidente del Consiglio a compiere il miracolo? Le intenzioni di voto degli italiani al 19 luglio secondo gli ultimidiFratelli d'Italia: 20,8% (+0,2) Lega Nord: 20,2% (...E rispetto a tre settimane fa, in base a quanto illustra l'ultimo sondaggioper conto dell'... Considerando l'alto numero di astensioni ed il fatto che questihanno un margine di errore ...