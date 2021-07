Sondaggi Demopolis: Comunali Milano, tra Sala e Bernardo 3 punti di distacco (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono tre i punti di consenso che separano Beppe Sala e lo sfidante di centrodestra Luca Bernardo nella corsa a sindaco di Milano. Secondo i Sondaggi realizzati dall’Istituto Demopolis per MilanoToday, la forza elettorale del primo cittadino uscente e candidato di centrosinistra si attesta in una forbice tra 43% ed il 49%, mentre Bernardo segue a ruota tra il 40% ed il 46%. Il candidato del Movimento 5 Stelle – non ancora scelto dai vertici pentastellati – è stimato tra il 3 e il 7%. Voti che faranno gola a Sala e ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono tre idi consenso che separano Beppee lo sfidante di centrodestra Lucanella corsa a sindaco di. Secondo irealizzati dall’IstitutoperToday, la forza elettorale del primo cittadino uscente e candidato di centrosinistra si attesta in una forbice tra 43% ed il 49%, mentresegue a ruota tra il 40% ed il 46%. Il candidato del Movimento 5 Stelle – non ancora scelto dai vertici pentastellati – è stimato tra il 3 e il 7%. Voti che faranno gola ae ...

