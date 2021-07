Simona Ventura e Paola Perego | c’è il nome del nuovo programma in Rai!

(Di lunedì 19 luglio 2021)tornano in Rai e lo fanno in coppia. Le due condurranno insieme undi cui oggi è stato svelato il titolo. Entrambe sono reduci… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

MondoTV241 : 'Citofonare Rai 2' il nuovo programma di Simona Ventura e Paola Perego. Ecco quando inizia #rai #simonaventura… - isa_34 : Quando pure Damante, Lavinia e Simona Ventura mettono like al post Di Raffa con Giulia #amemici20 - carpi_ale : RT @fabiofabbretti: #CitofonareRai2 è il programma di Simona Ventura e Paola Perego - StraNotizie : Simona Ventura e Paola Perego parlano del loro nuovo programma - gianluca89S : RT @fabiofabbretti: #CitofonareRai2 è il programma di Simona Ventura e Paola Perego -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

e Paola Perego sono cariche a pallettoni per il debutto del loro nuovo programma su Rai Due dato che anche qualche giorno fa, in occasione di un loro incontro, hanno scritto ...La fidanzata di papà , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2008 di Enrico Oldoini, con Massimo Boldi,, Biagio Izzo, Elisabetta Canalis, Enzo Salvi, ...Simona Ventura e Paola Perego tornano in Rai e lo fanno in coppia. Le due condurranno insieme un programma di cui oggi è stato svelato il titolo.Tempi duri per Diletta Leotta : nel firmamento del calcio spuntano due stelle a farle concorrenza. La brava e bella Giorgia Rossi ha lasciato ...