Silvio Berlusconi oggi | irriconoscibile nella foto con Donnarumma | cosa gli è successo?

Advertising

fattoquotidiano : IL SALVALADRI HA UN PAPA' Undici anni e molta acqua sotto i ponti più tardi, il film è lo stesso. Al governo non ci… - sotirias : RT @SimoNetOnTheNet: Quando dicono 'eh Berlusconi era meglio di Salvini, alla fine gli piacevano solo le donne e le leggi ad personam' non… - luca_bartolozzi : RT @gervasoni1968: Silvio Berlusconi lascia Forza Italia e aderisce a Fratelli d’Italia ?????? - SDino59 : RT @gervasoni1968: Silvio Berlusconi lascia Forza Italia e aderisce a Fratelli d’Italia ?????? - porto_ercole : @MarianoRoccuzzo @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni È stata ministro della gioventù nel quarto governo di Silvio Berlu… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

Il Presidente del Consiglio era. Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. I manifestanti arrivarono da tutta Italia, da tutta Europa, da tutto il mondo. La sigla Genoa ...Bush, Vladimir Putin, Tony Blair, Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Junichiro Koizumi, Jean Chrétien e- iniziò ufficialmente venerdì 20 luglio. Scoppiò comunque il caos: ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato della scelta di Gianluigi Donnarumma di passare a parametro zero al PSG. Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan per due stagioni, dal 1992 al ...