Sileri: «In Sicilia, Calabria, Campania, Liguria e Sardegna la maggior parte dei professori non vaccinati» (Di lunedì 19 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, parla di green pass e vaccini in un’intervista a Libero. Il green pass, dice, «è uno strumento di libertà, non liberticida. È l’unica possibilità per non fare passi indietro, io sono il primo a non voler chiudere». Se il contagio progredirà come in Inghilterra, dove si è già arrivati a 40mila nuovi positivi al giorno, in Italia avremo a fine mese 10mila contagiati quotidianamente. Ma la situazione è meno drammatica di prima, dice. «Perché i nuovi infetti vaccinati non si ammalano gravemente e, con il fatto che il 60% dei cittadini sopra i quarant’anni ha fatto almeno una dose, il virus oggi circola ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 luglio 2021) Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, parla di green pass e vaccini in un’intervista a Libero. Il green pass, dice, «è uno strumento di libertà, non liberticida. È l’unica possibilità per non fare passi indietro, io sono il primo a non voler chiudere». Se il contagio progredirà come in Inghilterra, dove si è già arrivati a 40mila nuovi positivi al giorno, in Italia avremo a fine mese 10mila contagiati quotidianamente. Ma la situazione è meno drammatica di prima, dice. «Perché i nuovi infettinon si ammalano gravemente e, con il fatto che il 60% dei cittadini sopra i quarant’anni ha fatto almeno una dose, il virus oggi circola ...

Advertising

napolista : A Libero: «Non si può obbligarli, ma se l’intero corpo docente non si sarà immunizzato a settembre si ripartirà con… - Controc64858408 : @SkyTG24 sileri ha dichiarato che al momento di restrizioni non se ne parla e voi rompete le palle con questi artic… - bizcommunityit : Covid, 4 regioni rischiano di nuovo la zona gialla: c'è anche la Sicilia. Ma Sileri frena - infoitsalute : Covid, 4 regioni rischiano di nuovo la zona gialla: Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo. Ma Sileri frena - mariopaps : Preoccupazione per la variante Delta che cresce ancora, Sileri: “Entro 10 giorni sarà dominante nel nostro Paese”.… -