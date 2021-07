Signori: «Ho avuto un’embolia cerebrale per lo stress di dieci anni di ingiustizia» (Di lunedì 19 luglio 2021) A causa dello stress scaturito dall’arresto per il calcioscommesse, Beppe Signori ha avuto un’embolia cerebrale. E’ stato salvato per i capelli. La confessione viene direttamente da lui, in un’intervista rilasciata oggi a Libero. Racconta i dieci anni passati dall’arresto, nel 2011, al 2021, con la riabilitazione concessa da Gravina. «Sono stati durissimi soprattutto all’inizio dove sono entrato mio malgrado in un tritacarne mediatico impressionante. Sono stato molto male perché sapevo della mia totale estraneità ai fatti. Tu pensa che di questa indagine che vedeva 135 ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 luglio 2021) A causa delloscaturito dall’arresto per il calcioscommesse, Beppeha. E’ stato salvato per i capelli. La confessione viene direttamente da lui, in un’intervista rilasciata oggi a Libero. Racconta ipassati dall’arresto, nel 2011, al 2021, con la riabilitazione concessa da Gravina. «Sono stati durissimi soprattutto all’inizio dove sono entrato mio malgrado in un tritacarne mediatico impressionante. Sono stato molto male perché sapevo della mia totale estraneità ai fatti. Tu pensa che di questa indagine che vedeva 135 ...

