Sicurezza lavoro, Orlando: non più tollerabili sviste (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – “Non sono tollerabili ulteriori sviste o cali di attenzione perchè la Sicurezza sul lavoro va tutelata sempre”. Lo ha detto il Ministro del lavoro, Andrea Orlando, intervenendo alla presentazione del rapporto 2020 dell’Inailche ha evidenziato come siano aumentate le morti sul lavoro, parlando di dati certamente preoccupanti. “Serve un Patto – ha aggiunto il Ministro – che coinvolga tutte le istituzioni, perchè informazione e formazione abbiano un rapporto più stretto con le scuole”. “Il Governo è impegnato – ha concluso Orlando – affinchè il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – “Non sonoulteriorio cali di attenzione perchè lasulva tutelata sempre”. Lo ha detto il Ministro del, Andrea, intervenendo alla presentazione del rapporto 2020 dell’Inailche ha evidenziato come siano aumentate le morti sul, parlando di dati certamente preoccupanti. “Serve un Patto – ha aggiunto il Ministro – che coinvolga tutte le istituzioni, perchè informazione e formazione abbiano un rapporto più stretto con le scuole”. “Il Governo è impegnato – ha concluso– affinchè il ...

Advertising

Montecitorio : @inail_gov @Ettore_Rosato @AndreaOrlandosp @MinLavoro Ministro @AndreaOrlandosp - @MinLavoro: 'emergenza #COVID19 h… - matteosalvinimi : Riaprire discoteche, sale da ballo e locali per giovani, come nel resto d’Europa e secondo i protocolli di sicurezz… - Ricercamy : Come trovare un valido Fraud Risk Manager - marzo7paolo : RT @Montecitorio: @inail_gov @Ettore_Rosato @AndreaOrlandosp @MinLavoro Ministro @AndreaOrlandosp - @MinLavoro: 'emergenza #COVID19 ha mess… - libellula58 : RT @Montecitorio: Vicepresidente @Ettore_Rosato: 'continua a preoccupare numero di morti sul lavoro, 1/3 dei quali ascrivibili a contagio #… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza lavoro Ethos Srl (medicina del lavoro): “A Milano riaperture in sicurezza con protocolli e prevenzione” - Press Release - Lombardia Agenzia ANSA Fiumicino, scoperti lavoratori ‘in nero’ negli stabilimenti balneari: sanzioni per 15mila euro I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno intensificato i servizi di prevenzione e repressione dei reati e nello specifico per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro e il contrasto del ...

Inail: nel 2020 fornite 6,4 milioni di prestazioni sanitarie. Oltre 670 mila le rendite erogate Relazione annuale 2020 dell’Inail. Le rendite in gestione, erogate per inabilità permanente e ai superstiti, sono calate del 3,17% rispetto al 2019. Erogati 1,3 milioni di euro per le attività di rein ...

I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno intensificato i servizi di prevenzione e repressione dei reati e nello specifico per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro e il contrasto del ...Relazione annuale 2020 dell’Inail. Le rendite in gestione, erogate per inabilità permanente e ai superstiti, sono calate del 3,17% rispetto al 2019. Erogati 1,3 milioni di euro per le attività di rein ...