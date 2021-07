Sicurezza del Vaccino, Fedriga: Ancora Troppi Indecisi Condizionati Dalle Fake News (Di lunedì 19 luglio 2021) Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, parla di Vaccino e green pass. “Se torniamo a chiudere come se il Vaccino non esistesse, in tanti si convinceranno che il Vaccino è ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 19 luglio 2021) Massimiliano, presidente del Friuli-Venezia Giulia, parla die green pass. “Se torniamo a chiudere come se ilnon esistesse, in tanti si convinceranno che ilè ...

lucianonobili : Chi sceglie di non vaccinarsi è un disertore nella guerra alla pandemia, che ha fatto 128mila vittime. Chi ha resp… - Tg3web : Sono sempre più allarmanti i rapporti dal Giappone, a cinque giorni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, in piena nuova o… - _Carabinieri_ : 'Il mondo salverà la bellezza', mostra a Castel Sant’Angelo a Roma fino al 4 novembre, su prevenzione, sicurezza e… - lucaccini_carla : RT @VivianaDesio: 'Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni… - BVTECHGroup : RT @_securenetwork: Con professionisti del settore abbiamo cercato di chiarire l'evoluzione della figura del #SOC in un contesto aziendale… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza del Molise. In aumento i positivi, tasso di positività sale dall'1 per cento al 2,8 Mistero dei dati con le prime sequenze del virus cancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro chiusura Apple Daily. Legge sicurezza Cina soffoca libertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily,...

Commissariato di Adrano: eseguito un mandato d'arresto Europeo Ad eseguire il predetto mandato europeo sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone. La Corte di Appello di Catania ha accolto tale ...

Ethos Srl (medicina del lavoro): “A Milano riaperture in sicurezza con protocolli e prevenzione” - Press Release - Lombardia Agenzia ANSA Mandato d’arresto europeo: 23enne in manette ADRANO. Arresto dei poliziotti nei confronti di un 23enne destinatario di ordine di esecuzione, emesso dalla Corte d’Appello di Catania a seguito di un Mandato di arresto Europeo della Procura di Biel ...

Surya conquista 14 medaglie nella danza classica Si è alzato il sipario sull'edizione 2021 di Sportdance, il più grande evento al mondo di danza sportiva. Giunta alla tredicesima edizione, Sportdance dura 17 giorni, in totale sicurezza, fino a domen ...

