Sharon Stone vende la prima edizione de Il Grande Gatsby autografata da Leonardo DiCaprio a 200mila dollari

Sharon Stone ha venduto all'asta, alla cena amfAR a Cannes 2021, la prima edizione de Il Grande Gatsby, il romanzo di F. Scott Fitzgerald, autografata da Leonardo DiCaprio e Robert Redford, raccogliendo 200mila dollari.

