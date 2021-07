Sgarbi e lo “spot” sessista per i turisti: “A Giulianova non manca la gnocca” | VIDEO (Di lunedì 19 luglio 2021) Il VIDEO di Vittorio Sgarbi con il sindaco di Giulianova ha sollevato un gran polverone, nelle immagini l’ex deputato forzista ha invitato i turisti a visitare la cittadina abruzzese con alcune battute a sfondo sessuale. Non c’è voluto molto prima che le immagini postate sul profilo del primo cittadino Jwan Costantini diventassero virali e conseguentemente venissero contestate dai tanti utenti, uomini e donne. In molti hanno ritenuto offensive le parole che Vittorio Sgarbi ha rivolto verso le donne, “Avendo delle fidanzate ad Ascoli e a Teramo, passavo per Giulianova, riprendevo le forze e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Ildi Vittoriocon il sindaco diha sollevato un gran polverone, nelle immagini l’ex deputato forzista ha invitato ia visitare la cittadina abruzzese con alcune battute a sfondo sessuale. Non c’è voluto molto prima che le immagini postate sul profilo del primo cittadino Jwan Costantini diventassero virali e conseguentemente venissero contestate dai tanti utenti, uomini e donne. In molti hanno ritenuto offensive le parole che Vittorioha rivolto verso le donne, “Avendo delle fidanzate ad Ascoli e a Teramo, passavo per, riprendevo le forze e ...

