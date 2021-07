Sex Education 3 presenta la nuova preside con la parodia di uno spot per il liceo Moordale (video) (Di lunedì 19 luglio 2021) Sex Education 3 presenta le novità di questa stagione con un esercizio di meta-televisione: uno spot nello spot, quello per il liceo Moordale e contemporaneamente per la serie, che torna su Netflix coi nuovi episodi il 17 settembre. Il promo di Sex Education 3 pubblicato dallo streamer il 19 luglio è una riuscita parodia di uno spot per l’istituto scolastico in cui la divertente teen dramedy di Netflix è ambientata: un liceo travolto dallo scandalo della clamidia e da una serie di altri eventi che ne hanno minato la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Sexle novità di questa stagione con un esercizio di meta-televisione: unonello, quello per ile contemporaneamente per la serie, che torna su Netflix coi nuovi episodi il 17 settembre. Il promo di Sex3 pubblicato dallo streamer il 19 luglio è una riuscitadi unoper l’istituto scolastico in cui la divertente teen dramedy di Netflix è ambientata: untravolto dallo scandalo della clamidia e da una serie di altri eventi che ne hanno minato la ...

