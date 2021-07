Servizi Italia, operazioni su azioni proprie (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 12 al 16 luglio 2021, complessivamente 3.583 azioni ordinarie pari allo 0,01% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2124 euro per un controvalore pari a 7.926,93 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.832.543 azioni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 12 al 16 luglio 2021, complessivamente 3.583ordinarie pari allo 0,01% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2124 euro per un controvalore pari a 7.926,93 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.832.543...

